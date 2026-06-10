Арда се подсили с национал на България

Днес договор с Арда подписа националът на България Виктор Попов, похвали се клубът от Кърджали. Защитникът премина задължителните медицински прегледи, след което сложи подпис под договор за три години.

Така той става първото ново попълнение през този трансферен прозорец.



Виктор Попов е роден на 5 март 2000 г. във Варна. Започва своята кариера в Черно море, където има близо 200 мача в мъжкия състав. Попов е десен защитник и е минал през всички национални гарнитури България U19, U21, както и мъжкият национален отбор.

За последно игра в Полша, където носеше фланелката на Корона Келце.



снимка: ПФК Арда

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