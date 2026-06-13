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Световно първенство 2026: САЩ - Парагвай
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  3. Надежда за чудеса и пищно шоу - ето как САЩ посрещна Мондиала

Надежда за чудеса и пищно шоу - ето как САЩ посрещна Мондиала

  • 13 юни 2026 | 03:55
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Надежда за чудеса и пищно шоу - ето как САЩ посрещна Мондиала

САЩ посрещна подобаващо второто си домакинство на световни футболни финали.

След Мондиал 1994, сега съвместно със съседите си от Канада и Мексико "янките" отново посрещат най-важното събитие в организирания футбол на национално ниво, като в ранните часове на днешния 13-ти юни (събота) европейско време, се състоя и официалното откриване в третата страна домакин.

Това стана при домакинството на тима на САЩ срещу отбора на Парагвай в първия мач от група "D" на турнира, където са още селекциите на Австралия и Турция.

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