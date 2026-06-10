Ясно е кога Моуриньо ще изведе играчите на Реал за първа тренировка

Жозе Моуриньо ще проведе първата си тренировка в началото на втория си мандат като старши треньор на Реал Мадрид на 13-и юли, съобщи вестник „Марка“ днес.

Специалния обаче няма да бъде представен като нов треньор на тима поне до началото на следващия месец. От Реал все още не са обявили официално назначението на португалеца, но Бенфика, където Моуриньо беше за последно треньор, във вторник съобщи, че се разделя с него и постът ще заеме Марко Силва.

Завръщането на Моуриньо беше свързано с преизбирането на Флорентино Перес като президент на кралския клуб и това стана факт в понеделник.

Също така изданието потвърждава, че договорът на Жозе Моуриньо с Реал сега е за три години, както беше и в периода 2010-2013 година, когато той взе една шампионска титла и една купа на страната.

Планът за първа тренировка на 13-и юли е базиран на това, че тогава е последната седмица от Световното първенство, което означава, че по всяка вероятност на заниманието няма да присъстват Килиaн Мбапе и Винисиус Жуниор.

Самият Моуриньо е пристигнал в Мадрид във вторник и е информирал отбора за „началото на тренировките“.

🚨 Initial meeting at Real Madrid took place last night with management team and José Mourinho involved.



Long meeting to discuss players/strategies.



Mourinho, expected to be presented to the press and fans in July — and not now. ❗️ pic.twitter.com/8pz30irefM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026

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