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  3. Байерн и Айнтрахт все още не могат да се разберат за Натаниъл Браун

Байерн и Айнтрахт все още не могат да се разберат за Натаниъл Браун

  • 9 юни 2026 | 16:55
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Байерн (Мюнхен) и Айнтрахт (Франкфурт) все още преговарят за левия бранител на “франките” Натаниъл Браун, съобщава “Билд”.

Както е известно, баварците желаят да привлекат германския национал и да подсилят левия фланг на отбраната си с вариативния краен бранител, който може да играе и като крило, и като десен бек. На този етап Байерн предлагат малко над 50 млн. евро. Айнтрахт обаче иска сума от около 65 млн. евро и разбирателство засега няма.

Изданието все пак допълва, че диалогът между двата клуба е конструктивен и преговорите са доста напреднали. Личните условия на Браун не са проблем и защитникът има желание да премине в германския шампион.

В момента сключването на споразумение изглежда вероятно. Остава да се види дали трансферът на Браун ще бъде финализиран преди началото на участието на Германия на Мондиал 2026 или след това. Байерн би могъл да организира медицински прегледи на национала в САЩ.

Байерн ще подсилва левия фланг на защитата с германски национал от Айнтрахт
Байерн ще подсилва левия фланг на защитата с германски национал от Айнтрахт

Браун се очертава като титуляр на левия бек за Бундестима в конкуренцията на Давид Раум. Той записа 42 мача за “франките”, отбелязвайки 4 гола и давайки 6 асистенции.

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