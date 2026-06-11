Байерн се приближава до желания защитник

Байерн (Мюнхен) е много близо до финализиране на трансфера на Натаниъл Браун от Айнтрахт (Франкфурт). Преговорите между двата клуба за 22-годишния защитник са в напреднала фаза и се очаква скоро да бъде постигнато пълно споразумение.
Според информациите, Байерн ще заплати за бранителя сума малко под 65 милиона евро, като в нея са включени и различни бонуси.
И двете страни изразяват увереност, че сделката ще бъде официално завършена в рамките на следващите няколко дни.
През изминалия сезон Браун се отличи със силни изяви в Бундеслигата, като записа 33 мача, в които отбеляза 4 гола и направи 4 асистенции.т
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