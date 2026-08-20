Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА с тежко поражение срещу ОФИ в Гърция - на живо след 0:3 в Крит
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Двама от ЦСКА изгоряха за реванша с ОФИ

Двама от ЦСКА изгоряха за реванша с ОФИ

  • 20 авг 2026 | 22:50
  • 11591
  • 32

Един от основните футболисти на ЦСКА - Стефано Сенси ще пропусне реванша от плейофната фаза на Лига Европа срещу ОФИ Крит. Италианецът получи чвтръртия си жълт картон в надпреварата за сезона днес в първия двубой, което автоматично му носи един мач наказание. Преди това Сенси бе получил официални предупреждения в един от мачовете с Дери Сити и в двете срещи с Макаби (Тел Авив).

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон
Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

Мохамед Брахими пък получи червен картон и също няма да бъде на разположение за срещата в София. Крилото бе изгонен след намеса на ВАР за удар срещу Айтор Канталапиедра.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

  • 20 авг 2026 | 22:56
  • 128935
  • 1027
Солидна "червена" агитка на "Панкратио"

Солидна "червена" агитка на "Панкратио"

  • 20 авг 2026 | 21:09
  • 14145
  • 76
Феновете на ЦСКА с шествие до стадиона в Крит

Феновете на ЦСКА с шествие до стадиона в Крит

  • 20 авг 2026 | 20:47
  • 7254
  • 8
Песни на ЦСКА огласят таверните на Крит и крайбрежието на Средиземно море

Песни на ЦСКА огласят таверните на Крит и крайбрежието на Средиземно море

  • 20 авг 2026 | 19:35
  • 11298
  • 49
Магията на Евертон Бала покори Шампионската лига

Магията на Евертон Бала покори Шампионската лига

  • 20 авг 2026 | 18:47
  • 10088
  • 11
Стикери на ЦСКА грейнаха по стълбовете на Ираклион

Стикери на ЦСКА грейнаха по стълбовете на Ираклион

  • 20 авг 2026 | 18:47
  • 6664
  • 43
Виж всички

Водещи Новини

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

  • 20 авг 2026 | 22:56
  • 128935
  • 1027
Христо Янев: Трябва да играем по-умно в такива мачове! Във футбола стават всякакви чудеса

Христо Янев: Трябва да играем по-умно в такива мачове! Във футбола стават всякакви чудеса

  • 20 авг 2026 | 23:21
  • 4998
  • 38
Солидна "червена" агитка на "Панкратио"

Солидна "червена" агитка на "Панкратио"

  • 20 авг 2026 | 21:09
  • 14145
  • 76
Дъжд от голове в плейофния кръг в Лига Европа, Бенфика веднага си върна двата гола аванс

Дъжд от голове в плейофния кръг в Лига Европа, Бенфика веднага си върна двата гола аванс

  • 20 авг 2026 | 22:01
  • 19216
  • 7
Лига на конференциите: Брага и Хайдук с преднина

Лига на конференциите: Брага и Хайдук с преднина

  • 20 авг 2026 | 23:32
  • 13773
  • 5