Двама от ЦСКА изгоряха за реванша с ОФИ

Един от основните футболисти на ЦСКА - Стефано Сенси ще пропусне реванша от плейофната фаза на Лига Европа срещу ОФИ Крит. Италианецът получи чвтръртия си жълт картон в надпреварата за сезона днес в първия двубой, което автоматично му носи един мач наказание. Преди това Сенси бе получил официални предупреждения в един от мачовете с Дери Сити и в двете срещи с Макаби (Тел Авив).

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

Мохамед Брахими пък получи червен картон и също няма да бъде на разположение за срещата в София. Крилото бе изгонен след намеса на ВАР за удар срещу Айтор Канталапиедра.

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