Христо Янев: Трябва да играем по-умно в такива мачове! Във футбола стават всякакви чудеса

Наставникът на ЦСКА Христо Янев беше много разочарован след поражението с 0:3 от ОФИ Крит. Той е на мнение, че тимът му не е показал зрялост.

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

"Всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Имахме ситуации, но не успяхме да вкараме. Допуснахме елементарни грешки. Подведохме се по поведението на ОФИ. Абсолютен белег за липса на опит е, че доиграхме мача с човек по-малко. Възползваха се от това, че играят на собствения си стадион. Опитаха се да бъдат агресивни. Ситуациите им бяха плод на наши грешки. Във футбола се случват най-различни чудеса. Ние сме същият отбор, който допреди това играеше добре. Искаме да постигнем добър резултат. Гбамен и Джеймс получиха удари. Трябва да играем по-умно в тези мачове. Не трябва да губим лесно топката, трябва да имаме търпение. Трябва да се опитаме да се върнем към това, което правихме в първите мачове. Днес имахме 100-процентови ситуации, които не вкарахме. Характер се изгражда с време. Трябва да си вадим правилните изводи".

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