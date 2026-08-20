Университатя не успя да се справи у дома с Арарат

Румънският шампион Университатя (Крайова) не успя да вземе преднина и завърши 1:1 у дома с арменския Арарат в първи мач от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лига Европа.

Отборът, който бе елиминиран от Левски в квалификациите за Шампионската лига, дори се оказа догонващ в резултата, след като в 21-вата минута Александрос Малис се извиси във въздуха и с глава изведе гостите напред за 0:1. Все пак 12 минути по-късно Никушор Банку изравни за Университатя – 1:1.

През втората част румънците натиснаха, но така и не успяха да реализират победно попадение. Арарат-пък помисли, че е възвърнал преднината си в 63-тата минута, след като Сандро Лима намери мрежата, но голът беше отменен поради засада. В последните 10 минути в игра за гостите пък се появи бившият играч на ЦСКА Жираир Шагоян.

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