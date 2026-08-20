Ференцварош шокира Салах и компания като гост

Унгарският Ференцварош записа изненадващ успех с 1:0 като гост на турския Трабзонспор в първия мач между двата тима от плейофите на Лига Европа. Реваншът е в Будапеща след седмица.

Единственото попадение в двубоя дойде в 17-ата минута, когато се разписа със силен удар с глава на Кристофер Закариасен след центриране на Оливер Наги. От друга страна, „Фради“ успя да неутрализира противниковата звезда Мохамед Салах, който дебютира като титуляр за тима. Също така в самия край на срещата бранителят на домакините Чибуике Нваиву беше изгонен с директен червен картон, заради който ще пропусне ответния двубой.

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Снимки: Gettyimages