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  3. България загуби една позиция в ранглистата на ФИФА

България загуби една позиция в ранглистата на ФИФА

  • 11 юни 2026 | 14:40
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България загуби една позиция в ранглистата на ФИФА

Българският национален отбор по футбол загуби една позиция в Световната ранглиста на ФИФА и в новото издание на класацията заема 87-о място с 1271.68 точки, което е спад с 2.38 пункта спрямо миналия месец. 

Съперник на България в Лигата на нациите триумфира с Балтийската купа
Съперник на България в Лигата на нациите триумфира с Балтийската купа

В последните дни България изигра две контроли, в които записа загуба от Черна гора с 0:1 и равенство 2:2 с Молдова.

От съперниците на България в Лигата на нациите най-горна позиция заема съставът на Исландия – на 74-ото място с 1342.77 точки. Люксембург е в топ 100 и заема 98-ата позиция с 1232.82 точки, докато Естония е на 127-о място с 1130.64 точки.

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