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Данчо Лечков "чукна" 59

  • 9 юли 2026 | 17:18
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Данчо Лечков "чукна" 59

Легендата на българския футбол Йордан Лечков навършва 59 години днес. Славният техничар е роден на 9 юли 1967 г. Кариерата на Лече преминава в Сливен, ЦСКА, Хамбургер ШФ, Марсилия и Бешикташ. С "войводите" Данчо е носител на Купата на България, а с армейците от Борисовата градина шампион, като и за двете отличия е с основен принос. После в Хамбург българинът беше обявен за халф номер 1 в Бундеслигата. С националния отбор има 45 мача и пет попадения.

На 10 юли 1994-а Лечков донесе най-голямата победа в историята на българския футбол - 2:1 срещу световния шампион Германия на четвъртфинала в Ню Йорк. Преди това Футболния Челентано реализира и победната дузпа срещу Мексико, а се разписа и за първия български успех на световно първенство - 4:0 срещу Гърция. Между 2003 и 2011 г. бившият национал беше кмет на Сливен, а през 2005-а беше избран за вицепрезидент на БФС, като остана на този пост близо две десетилетия.

Екипът на Sportal.bg честити празника на Йордан Лечков и му пожелава здраве и успехи!

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