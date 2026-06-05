България обърна Германия, излиза за титлата срещу Словакия на ЕП за железничари

България победи Германия с 4:1 в полуфинал на 23-ото европейското железничарско първенство, което се провежда в курортен комплекс Албена. Утре нашите излизат срещу Словакия в битка за трофея. Днес българите продължиха победния си ход с четвърта победа от изиграните четири двубоя.

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Шмид даде преднина на германците, но Владимир Семерджиев (играч на Балкан Ботевград) изравни и хикса се запази до почивката. След нея, Мирослав Начев (капитан на Черноморец Балчик) обърна резултата в полза на домакините. Другите попадения за селекцията на треньорския тандем Иван Редовски – Георги Иванов-Геша вкараха футболистите на Балкан (Ботевград) – Георги Тафраджиев и Стивън Славков.

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В другият полуфинал беше доста оспорвано. Словакия и Австрия си вкараха по един гол в 90-те минути. После словашките изпълнители на дузпи бяха по-точни. Финалът между България и Словакия започва утре в 15:30 часа.

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