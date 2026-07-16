Любомир Минчев: Благоприятен жребий за нас

Мъжкият национален отбор на България попадна в група D във във втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Селекцията на Любомир Минчев ще играе срещу Дания и Румъния. “Мога да определя този жребий като благоприятен за нас. Все пак избегнахме отбори като Великобритания, Белгия и Чехия. Не познавам добре Дания и Румъния, но затова ще бъде предстоящия лагер на отбора от 10 август, на който ще имаме достатъчно време да ги опознаем“, каза старши треньорът Любомир Минчев пред официалния сайт на БФ Баскетбол.

Само победителят ще продължи към същинските квалификации за следващото европейско първенство, а отпадналите ще играят в третата фаза от пресявките, където ще се включат и тимове, които не продължиха напред в първата фаза от сегашните предварителни квалификации. Мачовете ще се изиграят в рамките на три игрови прозореца - през август и ноември 2026 година, както и през февруари 2027-а.

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