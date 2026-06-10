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Съперник на България в Лигата на нациите триумфира с Балтийската купа

  • 10 юни 2026 | 19:45
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Съперник на България в Лигата на нациите триумфира с Балтийската купа

Съперникът на България в Лигата на нациитеЕстония, постигна победа с 1:0 над Литва във финал за Балтийската купа – традиционен турнир на трите страни от региона на Прибалтика.

Единственото попадение вкара Карел Мустмаа, който се разписа в 80-ата минута. Съотборникът на Кирил Десподов в ПАОК се разписа след асистенция на Матиас Кайт, който стана шампион на Швейцария с Тюн.

Естония ще гостува на България в Пловдив в среща от 2-рия кръг на група С4 в турнира Лига на нациите. Преди това българите приемат Люксембург, а естонците ще пристигнат в Пловдив от Исландия.

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