Съперник на България в Лигата на нациите триумфира с Балтийската купа

Съперникът на България в Лигата на нациите – Естония, постигна победа с 1:0 над Литва във финал за Балтийската купа – традиционен турнир на трите страни от региона на Прибалтика.
Единственото попадение вкара Карел Мустмаа, който се разписа в 80-ата минута. Съотборникът на Кирил Десподов в ПАОК се разписа след асистенция на Матиас Кайт, който стана шампион на Швейцария с Тюн.
Естония ще гостува на България в Пловдив в среща от 2-рия кръг на група С4 в турнира Лига на нациите. Преди това българите приемат Люксембург, а естонците ще пристигнат в Пловдив от Исландия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google