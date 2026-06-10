Съперник на България в Лигата на нациите триумфира с Балтийската купа

Съперникът на България в Лигата на нациите – Естония, постигна победа с 1:0 над Литва във финал за Балтийската купа – традиционен турнир на трите страни от региона на Прибалтика.

Единственото попадение вкара Карел Мустмаа, който се разписа в 80-ата минута. Съотборникът на Кирил Десподов в ПАОК се разписа след асистенция на Матиас Кайт, който стана шампион на Швейцария с Тюн.

👑 KINGS OF THE BALTICS AGAIN! ESTONIA RETAIN THE BALTIC CUP



Back-to-back Baltic Cup champions! 🇪🇪🏆



Estonia defeated Lithuania in the final to successfully defend the trophy won in 2024, cementing their place as the Kings of the Baltics. 👑



Two tournaments. Two titles.… pic.twitter.com/JTGuTpJxMc — 🇪🇪 Estonian Football Podcast 🇪🇪 (@EstonianFBP) June 9, 2026

Естония ще гостува на България в Пловдив в среща от 2-рия кръг на група С4 в турнира Лига на нациите. Преди това българите приемат Люксембург, а естонците ще пристигнат в Пловдив от Исландия.

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