Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
  3. Световното първенство по футбол ще подобри рекорда за залагания на спортно събитие

Световното първенство по футбол ще подобри рекорда за залагания на спортно събитие

  • 11 юни 2026 | 14:24
  • 444
  • 0

Световното първенство по футбол в Мексико, САЩ и Канада се очаква да подобри всички рекорди за залагания на едно спортно състезание, съобщава CNBC.

Мондиал 2026 ще бъде открит тази вечер в 22:00 часа със срещата между Мексико и Южна Африка на стадион "Ацтека" в Мексико сити и ще продължи почти шест седмици до 19 юли, когато е финалът в Ню Джърси.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

В турнира ще участват рекорден брой от 48 отбора и ще бъдат изиграни безпрецедентните 104 срещи, с 40 повече в сравнение с досегашния формат.

Анализаторът от водещата световна компания за финансови услуги Macquarie Group Limited - Чад Бейнън, прогнозира, че абщата сума на залозите по време на световното първенство ще достигне 50 милиарда долара, което ще бъде значително увеличение спрямо предишния рекорд на Мондиала в Катар преди четири години, когато букмейкърите генерираха залагания за около 35,5 милиарда долара.

Футболът остава най-популярният спорт в света, а световното първенство е най-гледаното глобално събитие с обща телезивионна аудитория от 5 милиарда души по време на Катар 2022, като финалната среща между Аржентина и Франция е наблюдавана от 1.5 милиарда души.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Тухел: Много добро отборно представяне на Англия, спокоен съм

Тухел: Много добро отборно представяне на Англия, спокоен съм

  • 11 юни 2026 | 10:00
  • 3065
  • 0
Българските национали между Ямал и Кристиано

Българските национали между Ямал и Кристиано

  • 11 юни 2026 | 07:40
  • 15955
  • 19
Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство

Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство

  • 11 юни 2026 | 07:12
  • 25433
  • 31
Скалони отправи послание към аржентинските фенове

Скалони отправи послание към аржентинските фенове

  • 11 юни 2026 | 06:18
  • 2765
  • 0
Байерн се приближава до желания защитник

Байерн се приближава до желания защитник

  • 11 юни 2026 | 05:57
  • 3783
  • 0
Алжир напомпа мускули с разгром срещу Боливия

Алжир напомпа мускули с разгром срещу Боливия

  • 11 юни 2026 | 05:34
  • 3628
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Храмът на Мондиалите - там, където Пеле стана крал, а Марадона бог на футбола

Храмът на Мондиалите - там, където Пеле стана крал, а Марадона бог на футбола

  • 11 юни 2026 | 15:37
  • 1964
  • 0
Любо Пенев: Много хора казват битка, но това е война! Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител

Любо Пенев: Много хора казват битка, но това е война! Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител

  • 11 юни 2026 | 13:28
  • 29449
  • 61
Бразилски гранд обяви колко милиона дължи на Лудогорец, "орлите" имат 15 дни за оспорване на сумата

Бразилски гранд обяви колко милиона дължи на Лудогорец, "орлите" имат 15 дни за оспорване на сумата

  • 11 юни 2026 | 11:58
  • 23810
  • 10
Тимът на Мъри готов да даде халф на ЦСКА, в Турция се объркаха кой от двата “червени” клуба го иска

Тимът на Мъри готов да даде халф на ЦСКА, в Турция се объркаха кой от двата “червени” клуба го иска

  • 11 юни 2026 | 11:10
  • 19328
  • 72
Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство

Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство

  • 11 юни 2026 | 07:12
  • 25433
  • 31
23 неща, които не знаете за Кристиян Занов

23 неща, които не знаете за Кристиян Занов

  • 11 юни 2026 | 13:25
  • 2028
  • 3