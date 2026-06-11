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Най-шумният стадион на Мондиал 2026 е в Канзас

  • 11 юни 2026 | 13:41
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Стадионът в Канзас Сити, който ще приеме мачове от Световното първенство през 2026 г., е легендарният „Ароухед Стейдиъм“ (Arrowhead Stadium). Поради строгите правила на ФИФА за търговските права и спонсорствата обаче, по време на турнира неговото официално корпоративно име е премахнато и съоръжението ще се нарича просто „Канзас Сити Стейдиъм“. Световното първенство навлиза в сърцето на Америка, а един от най-впечатляващите и шумни бастиони на американския спорт официално облече "световносинята" премяна на ФИФА. Стадионът в Канзас Сити (Мисури), познат на милиони фенове по света като емблематичния за НФЛ „Ароухед Стейдиъм“, ще бъде арена на шест вълнуващи сблъсъка от най-големия футболен форум.

МАЧОВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:

16 юни: Аржентина – Алжир
20 юни: Еквадор – Кюрасао
25 юни: Тунис – Нидерландия
27 юни: Алжир – Австрия
3 юли: 1/16-финал
11 юли: Четвъртфинал

Домът на шампионите по американски футбол Канзас Сити Чийфс премина през мащабна метаморфоза, за да отговори на стандартите на ФИФА. Заради изискванията за по-широк футболен терен се наложи временна реконструкция и премахване на близо 3500 седалки, с което капацитетът за турнира бе фиксиран на над 65 000 фенове. Преди броени дни приключи и пълното брандиране на съоръжението – корпоративните лога бяха закрити, а традиционното червено в съблекалните отстъпи място на официалния син цвят на Мондиала.

Град: Канзас Сити, Мисури
Капацитет: 76,000 души
Домакин: Канзас Сити Чийфс (NFL)
Интересен факт: Държи световния рекорд на Гинес за най-шумен открит стадион (142.2 децибела).

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Снимки: Gettyimages

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