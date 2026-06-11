Двоен удар за Мароко преди двубоя с Бразилия, двама основни играчи отпадат от Мондиала

Мароко понеже тежък удар преди началото на Мондиал 2026. "Атласките лъвове" ще бъдат без двама от ключовите си футболисти за Световното първенство.

Защитникът Найеф Агер и нападателят Ез Абде отпадат от сметките заради контузии. Това са два сериозни удара за тима преди първия мач срещу Бразилия, който ще е в 1:00 часа българско време в нощта на събота срещу неделя.

🔴 À trois jours de son entrée en lice à la Coupe du monde contre le Brésil, le Maroc perd le défenseur de l'OM, Nayef Aguerd, et l'attaquant du Betis, Abde Ezzalzouli, forfaits pour le Mondial. Ils sont remplacés par Marwane Saadane et Amine Sbai ► https://t.co/qnlCTRWeRI pic.twitter.com/1kywQcDtih — RMC Sport (@RMCsport) June 11, 2026

Само три дни преди откриващия си двубой срещу "селесао", мароканският щаб потвърди отпадането на двама играчи за Мондиал 2026. Въпреки че все още липсва официално съобщение, селекцията е уведомила ФИФА за отсъствието на бранителят на Марсилия Агер и нападателя на Бетис Абде. Те ще бъдат заменени от централния защитник на саудитския Ал-Фатех Марване Саадане и крилото на Анже Амине Сбаи, които бяха част от разширения състав.

Агер водеше битка с времето, след като страдаше от контузия в адукторите през целия сезон. Бившият играч на Рен реши да се подложи на операция през март с надеждата да се завърне в края на сезона, но в крайна сметка не успя да помогне на своя отбор в Лига 1. В сряда мароканските медии изразиха оптимизъм, след като той се завърна към тренировъчния процес. Щабът обаче е преценил, че физическото му състояние не му позволява да бъде напълно готов за такъв важен турнир.

🚨🇲🇦 Forfaits confirmés de Abde Ez et Nayef Aguerd pour la Coupe du monde. Deux gros coups durs.



Ils sont remplacés par Amine Sbaï et Marwane Saadane. Les deux joueurs ont été enregistrés sur le site de la FIFA et figurent désormais dans l’effectif officiel. pic.twitter.com/qoRAILp9dx — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) June 11, 2026

Ударът е тежък и за 24-годишния Ез Абде. Нападателят на Бетис се контузи по време на последната контрола на „атласките лъвове“ срещу Норвегия (1:1) в неделя. Бившият играч на Барселона получи травма в коляното след сблъсък в противниковото наказателно поле. Травмата му – умерено разтежение на връзки – се очакваше да го извади от игра за две до три седмици, което означаваше, че ще пропусне първите мачове от груповата фаза.

Първоначално щабът реши да го задържи в състава, но в крайна сметка взе решение да замени младия национал, който има за отбора 37 мача и 2 гола). Междувременно, Нусаир Мазрауи, крайният защитник на Манчестър Юнайтед, който също беше под въпрос заради контузия в рамото, все още фигурира в официалния списък на ФИФА.

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Снимки: Gettyimages