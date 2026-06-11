Заради Световното първенство преименуваха временно улици в Ню Йорк на Анри и Пеле

В чест на Световното първенство две улици на Ню Йорк бяха временно преименувани на "Пеле Уей" и "Тиери Анри Уей", решиха от кметството на американския мегаполис. Имената не са случайни, тъй като и двамата легендарни футболисти са играли в Голямата ябълка.

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"Като французин, който е избрал да живее в Лондон, Ню Йорк е любимият ми град в света. Така че да има улица, която носи моето име, е чест, за която не съм могъл дори да мечтая. Този град заема специално място в сърцето ми: синът ни Тристан е роден тук. Така че Ню Йорк завинаги е свързан с историята на нашето семейство", написа в Инстаграм Тиери Анри, който е световен шампион с Франция от 1998 година. Той е бил футболист на Ню Йорк Ред Булс. По време на Световното първенство някогашният нападател ще работи като консултант за Fox Sports.

В квартал "Куинс" друга улица бе кръстена на Краля на футбола Пеле, който почина през декември 2022 година. Той е играл за Ню Йорк Космос между 1975-а и 1977-а. "Със Световното първенство, което започва през седмицата, напомняме, че футболът може да обединява хора от всички краища на света", написа в социалната медия X Джули Менин, която е президент на Общинския съвет на Ню Йорк.

Two soccer legends. Two New York City streets. ⚽️



Today, the @NYCCouncil unveiled Pelé Way in Queens and Thierry Henry Way in Manhattan in honor of two of the greatest players in the history of the game.



With the World Cup kicking off this week, it’s a fitting reminder that… pic.twitter.com/3tdODlz914 — Speaker Julie Menin (@SpeakerMenin) June 10, 2026

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