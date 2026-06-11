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Заради Световното първенство преименуваха временно улици в Ню Йорк на Анри и Пеле

  • 11 юни 2026 | 13:30
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В чест на Световното първенство две улици на Ню Йорк бяха временно преименувани на "Пеле Уей" и "Тиери Анри Уей", решиха от кметството на американския мегаполис. Имената не са случайни, тъй като и двамата легендарни футболисти са играли в Голямата ябълка.

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"Като французин, който е избрал да живее в Лондон, Ню Йорк е любимият ми град в света. Така че да има улица, която носи моето име, е чест, за която не съм могъл дори да мечтая. Този град заема специално място в сърцето ми: синът ни Тристан е роден тук. Така че Ню Йорк завинаги е свързан с историята на нашето семейство", написа в Инстаграм Тиери Анри, който е световен шампион с Франция от 1998 година. Той е бил футболист на Ню Йорк Ред Булс. По време на Световното първенство някогашният нападател ще работи като консултант за Fox Sports.

В квартал "Куинс" друга улица бе кръстена на Краля на футбола Пеле, който почина през декември 2022 година. Той е играл за Ню Йорк Космос между 1975-а и 1977-а. "Със Световното първенство, което започва през седмицата, напомняме, че футболът може да обединява хора от всички краища на света", написа в социалната медия X Джули Менин, която е президент на Общинския съвет на Ню Йорк.

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