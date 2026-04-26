Стилиян: Видях се с Любо Пенев, готов е вече да работи! Не останах очарован от думите на Александров

Рекордьорът по мачове за България Стилиян Петров разкри, че по-рано днес се е виждал с легендарния нападател Любослав Пенев. Както е известно, "Ел Голеадор" се бори с коварно заболяване. Стенли сподели впечатленията си от срещата със славния реализатор. Бившият полузащитник на ЦСКА, Селтик и Астън Вила организира благотворителен мач в Бургас на 6 юни, като част от приходите ще отидат за лечението на Любо и Петър Хубчев. Той коментира и думите на Александър Александров. В края на март Кривия заяви: "В България, който напада и плюе, е харесван, което е жалко. Стилиян Петров прави благотворителен мач. Явно и той има някакви грехове, които изпитва. Той по-добре да ви каже".

"Днес успях да се видя с Любо Пенев. Това е един невероятен човек, за спортист - знаем какво е постигнал, какъв характер е. Днес ме зареди с невероятна енергия! Типичният Любослав Пенев. Енергия, ентусиазъм, емоция, воля за битка, не се предава, готов е вече да работи, представяш ли си! Това е Любослав Пенев. Разговаряхме, че много хора дори не знаят как да подходят в един такъв момент.

Битката с онкологичните заболявания е невероятно самотна. Задаваш си въпроса "защо аз?", "дали ще успея?", животът ти се променя, трябва да се пазиш, да внимаваш какво правиш, как се храниш, всичко става различно от нормалния живот. Много е трудно. В тези моменти трябва да имаш близки хора. Дори най-малката подкрепа от хора, които не те познават, означава много.

Говориш за изказването на Александър Александров, така ли? Приятели ми го изпратиха, не бях запознат. Погледнах го. Не останах очарован, но всеки има право на глас и мнение. Ако съм имал грехове, през това, което съм преминал, може би съм си изкупил греховете. Хората носят отговорност с техните действия, не с техните думи. През неговите очи са грехове, през моите очи е помощ към болни деца и хора, които се борят с нещо ужасно.

Не му се сърдя, преминал съм през много, не завиждам, не се обиждам, всеки може да каже какво мисли и да си носи последствията. Зрителите могат да си направят равносметката кое е правилно и кое не е. Опитвам се да бъда добър. Получил съм много от футбола, сега аз давам на хората, които имат нужда", заяви Стилиян Петров пред bTV.