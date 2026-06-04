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  3. Любо Пенев с емоционално обръщение за "Мача на надеждата"

Любо Пенев с емоционално обръщение за "Мача на надеждата"

  • 4 юни 2026 | 18:35
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Любо Пенев с емоционално обръщение за "Мача на надеждата"

Любослав Пенев, който се бори с коварно заболяване, отправи сърдечни благодарности към Стилиян Петров и хората, занимаващи се с организацията на „Мач на надеждата“. Благотворителната среща е тази събота от 17:00 часа на стадион „Лазур“ в Бургас и ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти.

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)
Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

„Благодаря на Стилиян Петров, на Община Бургас и на всички организатори и доброволци за огромния труд и отдаденост, с които правят възможен този благотворителен мач на 6 юни от 17:00 ч., на стадион „Лазур“ в Бургас. Бъдете на стадиона заедно с футболните легенди и подкрепете една кауза, която дава надежда. Напълнете стадиона и покажете, че България може да бъде единна, когато помага на хора в нужда“.

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