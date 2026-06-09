Любо Пенев иска сина си в Локо (София)

В Локомотив (София) се колебаят дали да привлекат сина на новия си треньор Любослав Пенев – Николас, съобщава „Тема Спорт“. 21-годишният нападател в момента е част от третия отбор на ЦСКА. Той обаче почти винаги е последвал баща си в тимовете, които води. Такова е желанието на Любо и сега, но на този етап от „Надежда“ няма зелена светлина за това. Пенев-младши е ритал у нас за Пирин (Благоевград), Локомотив (Пловдив), Хебър, Септември, ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив). Най-силния си период изкара в тима от Пазарджик.

Локо (София) може да се подсили с национал

Очакванията са Локо (София) да започне подготовка за новия сезон на 15 юни. Три дни по-късно железничарите тръгват за лагер в Банско.

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