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  3. Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

  • 10 юни 2026 | 14:18
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Голмайсторът на Втора лига от изминалия сезон Марк Емилио Папазов ще играе за Локомотив (София) през новия сезон, научи Sportal.bg. Нападателят вкара 19 попадения за дубъла на ЦСКА през миналия шампионат на втория ни ешелон и завърши като най-добър реализатор.

Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА
Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

Договорът на 22-годишният играч с “червените” изтече и той преминава на “Надежда” като свободен агент. Нападателят бе желан и от Станислав Генчев в Ботев (Пловдив), но младокът е бил убеден от новия наставник на “железничарите” Любослав Пенев да се присъедини към тима от Северозападна София.

Папазов освен за “червените” е играл още са тимовете на Ботев (Враца), Хебър и Литекс. За младежкия национален отбор има пет срещи.

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