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Собственикът на Локо (София): Любо Пенев е пример, желанието ми е да играем добър футбол

  • 11 юни 2026 | 13:27
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Собственикът на Локо (София): Любо Пенев е пример, желанието ми е да играем добър футбол

Собственикът на Локомотив (София) Веселин Стоянов представи официално Любослав Пенев като нов старши треньор на отбора. Той говори още за състоянието на терена и предстоящи трансфери, които ще направи клубът.

Любо Пенев: Много хора казват битка, но това е война! Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител
Любо Пенев: Много хора казват битка, но това е война! Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител

“Да го приветстваме като добре дошъл Любо Пенев. С неговото идване се надяваме, че и фенската маса ще се увеличи и ще имаме успехи. Той има кръвна връзка с Локомотив (София) - неговият баща и неговият чичо са играли за нас. Любо Пенев е пример. Да му пожелаем здраве и успехи.

В момента се работи по двата терена. Надявам се, като започне да е окей. Затова искахме да сме гости в първия кръг, за да може като сме домакини теренът да е добър. Тази година само ние ще играем на нашия стадион, надяваме се това да доведе до по-добро състояние на терена.

13 Локомотив (София) представя Любо Пенев

Набелязали сме хора, които искаме да привлечем. Ще видим какво ще се случи. Има дълъг списък от футболисти, които ще бъдат освободени. Това ще стане най-късно в понеделник-вторник. Ще обявим тогава кои ще освободим и с кои имаме договорка да дойдат”

Миналият шампионат мога да кажа, че беше провал. Не се получиха нещата, които бяхме задали като цели. Трудно ми е сега да кажа за място в класирането за следващия сезон. Желанието ми е да играем добър футбол, да побеждаваме и каквото се получи в крайна сметка.

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Снимки: Борислав Трошев

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