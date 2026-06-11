Собственикът на Локо (София): Любо Пенев е пример, желанието ми е да играем добър футбол

Собственикът на Локомотив (София) Веселин Стоянов представи официално Любослав Пенев като нов старши треньор на отбора. Той говори още за състоянието на терена и предстоящи трансфери, които ще направи клубът.
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“Да го приветстваме като добре дошъл Любо Пенев. С неговото идване се надяваме, че и фенската маса ще се увеличи и ще имаме успехи. Той има кръвна връзка с Локомотив (София) - неговият баща и неговият чичо са играли за нас. Любо Пенев е пример. Да му пожелаем здраве и успехи.
В момента се работи по двата терена. Надявам се, като започне да е окей. Затова искахме да сме гости в първия кръг, за да може като сме домакини теренът да е добър. Тази година само ние ще играем на нашия стадион, надяваме се това да доведе до по-добро състояние на терена.
Набелязали сме хора, които искаме да привлечем. Ще видим какво ще се случи. Има дълъг списък от футболисти, които ще бъдат освободени. Това ще стане най-късно в понеделник-вторник. Ще обявим тогава кои ще освободим и с кои имаме договорка да дойдат”
Миналият шампионат мога да кажа, че беше провал. Не се получиха нещата, които бяхме задали като цели. Трудно ми е сега да кажа за място в класирането за следващия сезон. Желанието ми е да играем добър футбол, да побеждаваме и каквото се получи в крайна сметка.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Борислав Трошев