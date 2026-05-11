Любо Пенев: Животът понякога ни изправя пред битки, за които никой не е напълно готов

Легендарният нападател на България Любослав Пенев публикува емоционален пост по повод предстоящия благотворителен "Мач на надеждата", организиран от Стилиян Петров на 6 юни в Бургас. Част от събраните средства ще бъдат дарени в помощ на Ел Голеадор, който от ноември се бори с онкологично заболяване, но състоянието му беше стабилизирано след лечение в Германия.

"Животът понякога ни изправя пред битки, за които никой не е напълно готов.

На 6 юни от 17:00 ч., на стадион „Лазур“ в Бургас ще се проведе „Мач на надеждата“, организиран от Фондация Стилиян Петров – кауза, която дава сила и надежда на хората, изправени пред онкологични заболявания.

Благодаря от сърце за тази подкрепа на Стилиян и за всичко, което се прави не само за мен, а и за всички, които преминават през този труден път.

Обръщам се лично към всички футболисти – активни и ветерани:

Бъдете на терена. Нека заедно покажем, че футболът има сърце. Футболът винаги е събирал хората – и на терена, и по трибуните. Днес имаме шанс да го превърнем в нещо повече – в подкрепа и надежда.

Към всички вас – бъдете част от „Мач на надеждата“. Дайте надежда с присъствие, с подкрепа, със споделяне. Понякога най-важните победи не се измерват с резултат.

На 06.06.2026 г., от 17:00 ч., стадион „Лазур“, Бургас. Този мач не е за резултат. Той е за живот", написа Любо Пенев