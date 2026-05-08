  Стилиян Петров: Любо Пенев и Петър Хубчев приеха диагнозата си с достойнство и воля за борба

Стилиян Петров: Любо Пенев и Петър Хубчев приеха диагнозата си с достойнство и воля за борба

Дългогодишният капитан на националния отбор по футбол – Стилиян Петров, даде обширно интервю пред вестник „Телеграф“, в което не пропусна да коментира случващото се с легендите Любослав Пенев и Петър Хубчев. Двамата се борят с онкологични заболявания, а в началото на юни Фондация „Стилиян Петров“ организира благотворителния „Мач на Надеждата“ в Бургас. Част от събраните средства ще бъдат дарени за лечението на двете легенди на българския футбол.

Билетите за "Мача на Надеждата" вече са в продажба, част от средствата ще помогнат на Любо Пенев и Петър Хубчев

"Любо Пенев и Петър Хубчев са от онези мъже, които никога не искат помощ. Те са научени да дават, не да взимат. Когато им казах какво сме намислили, и двамата мълчаха дълго. Знаете ли какво ми каза Петьо Хубчев? „Стенли, не го прави за мен. Направи го за хората, които сега са в болниците“. Това е Петър Хубчев!

Приеха диагнозата си с достойнство и воля за борба. И със сълзи в очите, които никога няма да видите публично. Най-важното за тях в този труден момент е да знаят, че не са забравени, че България помни своите герои. Че когато паднеш, има кой да ти подаде ръка. Те продължават да са идоли на много от нас през всички тези години. Сега е наш ред да бъдем до тях".

