Сурово наказание за феновете на Ювентус и Торино след ексцесиите в дербито

Феновете на Ювентус и Торино бяха наказани да не пътуват за десет гостувания на отборите си през новия сезон заради инцидентите, които се случиха в градското дерби от последния кръг на Серия "А" за изминалата кампания.

Защо дербито между Торино и Ювентус започна със закъснение?

Според повечето медии в страната вътрешният министър е наредил затварянето на трибуните за гости за тифозите на Юве и Торино, както и не им е позволено да купуват билети. Дербито между “Старата госпожа” и “биковете” на 24 май от последния кръг на Серия "А" бе забавено с повече от час заради сблъсъци извън Олимпийския стадион в Торино. Един привърженик на Ювентус получи тежки удари в главата и бе хоспитализиран. Той бе изписан от болницата едва вчера. Феновете на “бианконерите” обвиниха полицията, че е използвала сълзотворен газ директно срещу хората, като оттам е дошъл и проблемът с ранения привърженик. Прокуратурата започна разследване на случая.

🚨 No away games for fans of Juventus and Torino in the first 10 Serie A matches next season.



The Ministry of the Interior has ordered the closure of the away section and a ban on the purchase of tickets in any section. ⚠️⛔️ @ilbianconerocom pic.twitter.com/28m6SKBoHI — JuveFC (@juvefcdotcom) June 10, 2026

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Снимки: Gettyimages