Ювентус се разбра с Мартинес, но го иска без пари от Астън Вила

Множество източници в Италия, включително Sky Sport Italia, твърдят, че Ювентус е постигнал споразумение с вратаря на Астън Вила Емилиано Мартинес и в момента се опитва да договори сделка с клуба от Премиър лийг. Изданията "Тутоспорт", "Скай Спорт Италия" и "Кориере дело Спорт" съобщават, че опитният страж се е съгласил да подпише тригодишен договор на „Алианц Стейдиъм“.

Ювентус вече преговаря за Емилиано Мартинес

Твърди се, че Мартинес е приел заплата от 5 милиона евро на година, което е по-малко от настоящото му възнаграждение в Астън Вила. Този факт предполага, че 33-годишният вратар е готов за ново предизвикателство в кариерата си.

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети търси опитен вратар, но „бианконерите“ все още не са постигнали съгласие с Астън Вила. "Кориере дело Спорт" твърди, че исканата от Вила цена е около 10 милиона евро. От Sky Sport обаче предполагат, че „бианконерите“ настояват да привлекат играча на практика безплатно, като се позовават на неговата възраст и желанието му да се премести в Торино.

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Мартинес има договор с Астън Вила до 2029 г., така че предстои да се види дали клубът от Висшата лига ще се съгласи да освободи своя вратар без трансферна сума. "Тутоспорт" съобщава, че Ювентус се надява на „благоприятно решение от икономическа гледна точка, очаквайки Астън Вила да се съгласи на трансфер при особено изгодни условия“. В момента Емилиано Мартинес е част от националния отбор на Аржентина, който се готви за започващото утре Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада.

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Снимки: Gettyimages