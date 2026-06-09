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Бивш защитник на Милан е фаворит за нов треньор на Торино

  • 9 юни 2026 | 01:02
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Бивш защитник на Милан е фаворит за нов треньор на Торино

Ръководството на Торино е постигнало принципно споразумение за назначаването на Иняцио Абате за старши треньор. Очаква се бившият защитник на Милан да подпише двугодишен договор, който ще бъде в сила до 2028 г.

Според информация на Фабрицио Романо, решението е взето след среща между спортния директор Джанлука Петраки и президента Урбано Кайро. Предстоят допълнителни разговори за финализиране на последните детайли по споразумението.

Абате е предпочетен за поста пред други кандидати като Иван Юрич, Еузебио Ди Франческо и Алберто Джилардино.

Това назначение представлява първата голяма стъпка напред в треньорската кариера на Абате, след като той впечатли начело на Юве Стабия през миналия сезон, извеждайки тима до 7-о място в Серия "Б".

Като футболист 39-годишният специалист има над 200 мача за Милан, с който печели няколко титли в Серия "А" на „Сан Сиро“. Сега той се изправя пред най-значимото си предизвикателство до момента, поемайки отбора на Торино, който завърши на 12-то място през изминалия сезон и ще се стреми към по-постоянно представяне през новата кампания.

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