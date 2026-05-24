Защо дербито между Торино и Ювентус започна със закъснение?

Последните мачове от сезона в Серия "А" бяха потопени в хаос. „Дерби дела Моле“ между Торино и Ювентус започна с час закъснение, а ултрасите на „бианконерите“ дори настояваха мачът изобщо да не се играе.

Причината за това е, че в часовете преди началния съдийски сигнал е имало сблъсъци между ултраси на Ювентус и Торино пред стадиона. В резултат на това поне един фен на „бианконерите“ е бил приет в болница в критично, но не и животозастрашаващо състояние. Поради инцидентите ултрасите на Юве са поискали мачът да не се състои, като са разговаряли директно със своите играчи няколко пъти по време на загрявката.

Срещата Торино - Ювентус беше една от петте последни за сезона в Серия "А", като всички трябваше да започнат едновременно в 21:45 ч. българско време, но това така и не се случи. Изискването за едновременен старт цели да гарантира справедливост и да предотврати нечестно предимство от знанието на резултатите от другите мачове.

Торино 1:2 Ювентус, Казадей намали, мачът вече е без значение

Това означаваше, че срещите Милан-Каляри, Верона - Ромa, Лече - Дженоа и Кремонезе - Комо трябваше да изчакат Ювентус да излезе от съблекалнята си. След десетминутно изчакване, от Серия А дадоха зелена светлина на останалите четири мача да започнат, докато играчите на Ювентус и Торино продължаваха да са в съблекалните.

Според информациите, полицията и властитеса се опасявали, че ако дербито започне, ултрасите на "старата госпожа" могат да нахлуят на терена, което би създало още по-сериозни проблеми със сигурността. Междувременно ултрасите на Торино също свалиха транспарантите си от трибуната „Курва Маратона“, което се тълкува като знак, че и те са били съгласни мачът да не се играе.

Въпреки това, ръководствата на Торино и Ювентус настояха мачът все пак да се проведе. След продължителни обсъждания в съблекалните между всички замесени страни, в крайна сметка бе взето решение срещата все пак да се проведе, но с начален час 22:45, като тифозите на Юве бяха изведени от стадиона. Това обаче може да доведе до сериозни разногласия в Италия, тъй като така от Ювентус ще знаят резултатите от другите мачове и ще са наясно от какво се нуждаят, за да завършат в топ 4.