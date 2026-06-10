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  3. Обзор сезона в Елитната група до 17 години с гост Стоян Димов

Обзор сезона в Елитната група до 17 години с гост Стоян Димов

  • 10 юни 2026 | 12:00
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След края на сезона отново е време за обзорите в Елитните групи. Специален гост на „Лигата на талантите“ за U17 бе треньорът на Левски Стоян Димов. Неговият тим завърши втори в подреждането след Лудогорец.

Димов сподели мнението си за изминалия сезон и отборите, които са му направили добро впечатление. Той говори за израстването на играчите и причините за доброто представяне.

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За финал той сподели плановете и мечтите за следващия сезон и бъдещето си в треньорската професия.

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