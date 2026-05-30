  Sportal.bg
  Лудогорец вдигна титлата в Елитната група до 17 години

Лудогорец вдигна титлата в Елитната група до 17 години

  • 30 май 2026 | 13:18
Лудогорец победи с 5:0 Локомотив (Пловдив) в двубой от последния кръг на Елитната група до 17 години. По този начин “орлите” подпечатаха титлата, след като запазиха преднината си на върха в класирането.

В последния кръг можеше да се получи драма, ако разградчани бяха загубили днес, а Левски беше победил Славия в другия мач. В крайна сметка обаче “сините” направиха 3:3, а “орлите” не оставиха шанс на пловдивчани.

Всичко беше ясно още през първото полувреме, когато Лудогорец поведе с 3:0. Васил Иванов откри, а Ястиян Георгиев направи 2:0 от дузпа. Дариус Дорулари увеличи преднината на своя тим в края на първата част. През второто полувреме Кристиян Желев вкара за 4:0, а Преслав Стойков оформи крайния резултат.

По този начин Лудогорец събира в актива си 52 точки, а Левски остава втори с 48. По този начин “орлите” отново са шампиони в тази група.

