Открита тренировка на националите по волейбол
  Стоян Димов отново е треньор №1 в Елитната група до 17 години

Стоян Димов отново е треньор №1 в Елитната група до 17 години

  • 1 юни 2026 | 13:44
Стоян Димов спечели за втори пореден път приза за треньор №1 в Елитната група до 17 години. Наставникът на Левски беше награден по време на церемонията в хотел "Хаят", организирана от Sportal.bg и БФС.

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Димов събра най-много точки и грабна отличието, въпреки че отборът му остана на 4 точки от първото място. "Сините" бяха в борбата за титлата до последния кръг, но допуснаха грешка срещу Славия, а прекият им конкурент за златните медали - Лудогорец, разгроми Локомотив (Пловдив) и грабна трофея.

“Благодаря много за наградата и на колегите, които са гласували за мен. Благодаря и на колегите от академия Левски, на треньорите, на ръководството. За мен е удоволствие да работя с тях. Искам да благодаря на футболистите. Работя със страхотни момчета, виждам колко добри играчи имаме. Смятам, че те просто заслужават повече търпение, шанс и доверие. Ние като треньори сме длъжни да сме смели към изисквания към тях. Въпреки че всички искаме да печелим, единственият начин е да караме играчите да играят смело”, заяви Димов.

