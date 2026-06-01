Ето кои са най-добрите играчи по постове в Елитната група до 17 години

Трима футболисти от шампионския отбор на Лудогорец спечелиха наградите по постове в Елитната група до 17 години по време на специалната церемония, организирана от Sportal.bg и БФС. Това са вратарят Александър Панайотов, защитникът Тимур Мустафа и халфът Ястиян Георгиев.

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Призът за най-добър нападател и голмайстор на първенството пък отиде в ръцете на Ернан Ангелов от Левски, който изпрати много добър сезон, но за негово разочарование, както и на съотборниците му, "сините" останаха на втората позиция в крайното класиране.

