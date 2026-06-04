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  3. „Лигата на талантите“ с акцент върху последния кръг в U17 – Лудогорец е шампион в първенството

„Лигата на талантите“ с акцент върху последния кръг в U17 – Лудогорец е шампион в първенството

  • 4 юни 2026 | 08:43
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През изминалата седмица се изигра 29-ия последен кръг за сезона в Елитната група до 17 години.

Лудогорец постигна убедителна победа над Локомотив (Пловдив) и спечели шампионата. Останалите три двубоя в първата осмица завършиха при голови равенства.

Във втората половина последния кръг ни предложи силно представяне на домакините и четири победи за тях.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от последния кръг в Елитните групи.

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