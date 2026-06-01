Открита тренировка на националите по волейбол
Синът на Бабангида е най-добрият при 17-годишните

  • 1 юни 2026 | 13:47
Нападателят на Левски Ернан Ангелов пребори конкуренцията и спечели наградата за №1 в Елитната група до 17 години. Той беше отличен на церемонията, организирана от Sportal.bg и БФС.

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Синът на Емил Ангелов-Бабангида изпрати изключително силен сезон, в който реализира много голове. "Сините" обаче не успяха да се преборят с Лудогорец за шампионската титла и останаха със среброто.

Ангелов остави зад себе си Ястиян Георгиев от Лудогорец и Александър Вутов от Септември (София).

“Благодаря на всички треньори. Пожелавам успех на всички млади таланти. Благодаря на моето семейство и моят отбор. Без тях нямаше как да съм на тази сцена. Благодаря на цялото ръководство на Левски и най-вече на моя треньор Стоян Димов”, заяви победителят.

