Славия уби надеждите на Левски за титла при 17-годишните

  • 30 май 2026 | 13:08
Славия и Левски завършиха 3:3 в двубой от последния кръг на Елитната група до 17 години. Двата тима направиха доста зрелищен мач, който обаче спря “сините” за титлата. Левски се нуждаеше от задължителна победа днес и се надяваше Лудогорец да направи грешна стъпка срещу Локомотив (Пловдив) в другия двубой. В крайна сметка обаче нищо не се разви по план за столичани, тъй като те направиха равен със Славия, а “орлите” разгромиха с 5:0 пловдивчани.

Калоян Стоименов откри резултата в днешния мач с попадение в 34-ата минута. Левски успя да изравни малко по-късно чрез Калоян Деянски, но втори гол на Стоименов донесе нова преднина на Славия. Габриел Йорданов направи резултата 3:1 малко след началото на второто полувреме, но “сините” показаха характер и успяха да стигнат до равенството. Денис Милетиев вкара в 57-ата минута от пряк свободен удар, а Георги Камбитов оформи крайния резултат след удар с глава.

По този начин Левски събира в актива си 48 точки и остава на второто място в класирането. Лудогорец е шампион с 52 пункта.

