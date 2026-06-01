Идеалният отбор на Елитната група до 17 години

По време на годишните награди за най-добри футболисти в юношеските групи, организирани от Sportal.bg и БФС, бяха отличени най-добрите 11 от Елитната група до 17 години. В идеалния отбор попаднаха по трима футболисти от Лудогорец, Левски и Септември (София), а по един представител има от пловдивските Ботев и Локомотив.

Идеален отбор на Елитната група до 17 години: Алек Здравков (Левски), Преслав Стойков (Лудогорец), Мартин Кузманов (Септември София), Тимур Мустафа (Лудогорец), Стилиян Тороманов (Локомотив Пловдив), Александър Вутов (Септември София), Ястиян Георгиев (Лудогорец), Александър Маринов (Септември София), Ернан Ангелов (Левски), Иван Филипов (Ботев Пловдив), Андрей Нешев (Левски).

