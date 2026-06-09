На 2200 метра от славата - невидимият враг на Мондиал 2026

Домакинствата на Гуадалахара и Мексико Сити на мачове от Мондиал 2026 ще предложат допълнително предизвикателство за футболистите - голямата надморска височина. В Гуадалахара тя е 1566 метра, а в Мексико Сити - 2240 метра.

Може да се очаква там спринтирането да бъде по-тежко, както и поддържането на висок интензитет за всичките 90 минути. Това се отнася само за Гуадалахара и Мексико Сити, защото останалите 11 домакински града в САЩ и Канада са сравнително близо до морското равнище, а същото важи и за третия мексикански град Монтерей.

По повод необичайните условия в Мексико, The Athletic публикува задълбочен анализ от журналиста Джак Ланг:

През 1969 г. Жоао Салданя търсеше всичко възможно. Информация, вдъхновение, налудничави идеи — всичко беше добре дошло.

Световното първенство наближаваше и селекционерът на Бразилия не искаше да остави нито един детайл на случайността. Всяко нещо, което можеше да наклони везните в полза на неговия отбор, трябваше да бъде внимателно обмислено. Това бяха „малките предимства“ още преди терминът да стане популярен.

Главният кондиционен треньор на Салданя, Клаудио Коутиньо, беше майстор в тези неща. Той използваше тестове, разработени от американската армия, и беше посещавал лаборатории на НАСА. В годината преди Световното първенство той и щабът му щяха да превърнат Бразилия в най-добре тичащия отбор на планетата. Но друг член на щаба направи предложение, което щеше да оформи логистичния план на Бразилия за турнира. Ламартине Дакоста беше експерт по физическа подготовка. Той работеше в бразилската морска пехота, но беше част от делегацията на Бразилия на Олимпийските игри през 1968 г. в Мексико Сити.

Там, на около 2200 метра надморска височина, той беше видял ефекта на височината върху спортното представяне. И имаше няколко идеи, които да сподели със Салданя. Среща между двамата доведе първоначално до високопланински тренировъчен лагер в Богота преди световна квалификация срещу Колумбия през август 1969 г. Бразилия спечели с 2:0. Това беше доказателство, че идеята работи, и стана част от онова, което Салданя по-късно щеше да нарече „Операция Мексико“.

Трите мача на Бразилия в груповата фаза трябваше да се играят в Гуадалахара — на 1500 метра надморска височина. Финалът щеше да бъде в Мексико Сити. Според Дакоста изборът на тренировъчна база преди турнира щеше да бъде от ключово значение.

Бразилия избегна всички очевидни варианти и избра Гуанахуато, близо до Леон. „Беше насред нищото“, разказва Карлос Алберто Парейра, друг кондиционен треньор през 1970 г. — който по-късно три пъти щеше да бъде селекционер на Бразилия и щеше да я изведе до световната титла през 1994 г. — пред UOL Esporte през 2020 г. „Дори не отседнахме в хотел, беше ранчо. Но това проработи за нас.“

Гуанахуато е на над 2000 метра надморска височина. Бразилия прекара три седмици там, преди да слезе, за да играе срещу Чехословакия. По това време Салданя вече не беше начело, след като беше уволнен три месеца преди Световното първенство, но според него намесата на Дакоста е била ключов фактор за успеха на Бразилия.

Четири дни след като Селесао победи Италия на финала, Салданя публикува колонка във вестник "Глобо". Той каза добри думи за Коутиньо и Парейра, но специално подчерта „специализираните знания“ на Дакоста, който „въведе метод, наречен височинна подготовка“. Заглавието на колонката? „Изкачване на планината“. Повече от половин век по-късно — и 40 години след последното си посещение в Мексико — Световното първенство отново ще се изкачи на тези височини.

На Мондиал 2026 са планирани четири мача в Гуадалахара и пет в Мексико Сити, включително два двубоя от елиминационната фаза. Още преди жребия в петък знаехме, че Мексико ще играе и трите си мача от групата на височина. Сега към списъка с отбори, които, подобно на Бразилия тогава, ще трябва да обмислят серия от взаимносвързани въпроси, можем да добавим Южна Африка, Узбекистан, Колумбия, Южна Корея, Уругвай и Испания — както и Англия, ако спечели група L и се класира за осминафиналите.

Какво всъщност прави височината с тялото? Как влияе на представянето? Какви са последиците за възстановяването? Как могат отборите да изберат да се подготвят? И защо някои треньори — като Маурисио Почетино от САЩ — ще бъдат притеснени от придвижването между ниски и високи зони? С други думи — какво е знаел Дакоста през 1969 г.? И какво може да добави съвременната наука към темата през 2026 г.?

Франсоа Бийо е професор в Университета Лавал в Квебек, Канада. Той е водещ експерт по ефектите на надморската височина върху спортното представяне, с почти 20 години изследователски опит.

„Когато отидеш на височина, барометричното налягане е по-ниско“, казва той. „Това означава, че парциалното налягане на всички газове — кислород, въглероден диоксид и азот — ще бъде намалено. При въглеродния диоксид и азота това не е голям проблем, те се наричат инертни газове и не правят нищо в тялото. Но намаляването на кислорода се превръща в сериозен проблем за издръжливостта и аеробното представяне.“

На височина има спад в SpO2 — сатурацията на кислород в кръвта. Има по-малко кислород, който да бъде транспортиран до мускулните влакна. Полученото състояние се нарича хипоксия и означава, че мускулите трябва да разчитат повече на анаеробната гликолиза — метаболитен процес, който не изисква кислород — за енергия. „Това идва с метаболитни странични продукти“, казва Бийо. „Означава, че мускулът става по-киселинен — а това е проблем за представянето.“

Логично е тези неща да се измерват по-лесно в индивидуалните спортове. Когато един бегач не достигне максималната си скорост или личния си рекорд на определена дистанция, спадът е очевиден. Футболът обаче включва постоянни промени в темпото и ритъма, със смесица от спринтове с висока интензивност и по-бавно тичане. Къде тогава може да се види намалението в атлетическото представяне?

„Интересното е, че влияе и на двата типа активност“, казва Бийо. Той и колегите му са разглеждали данни за тичането на централни полузащитници, които обикновено изминават между 9 и 13 километра в един мач. Около 70 процента от тази дистанция се покрива с ниска интензивност, а останалото се състои от кратки, резки действия.

„Има няколко изследвания, включително едно наше, които показват, че дистанцията, измината с ниска интензивност, намалява общо с около 10 процента на умерена височина в сравнение с морското равнище“, казва Бийо. „Тичането с висока интензивност може да бъде намалено още по-сериозно. Ако погледнете общата честота на действията, обикновено тя не е много различна - играчите спринтират толкова пъти на височина, колкото и на морското равнище. Обикновено намалява общата интензивност или продължителността на спринтовете.“

Спадът в тичането с висока интензивност в един мач е около 30 процента като измината дистанция, казва Бийо. Той и колегите му са изследвали възстановяването, като са изолирали петминутен пик на активност с висока интензивност и след това са анализирали какво се случва в следващите пет минути. „Търсехме индикатор за умора“, казва той. „В прозореца за възстановяване изминатата дистанция спадна с 50 процента в сравнение с представянето на морското равнище. Това беше наистина впечатляващо.“

Това съвпада със свидетелства на футболисти. „Възстановяването е това, което е бавно“, каза бившият нападател на Боливия Марко Ечевери пред The Athletic миналата година. „Височината не ти пречи да тичаш. Единственият проблем е, че когато направиш усилие, възстановяването ти не е толкова бързо. Да пробягаш 30 метра и да центрираш — можеш да го направиш. Да се върнеш назад и да си поемеш въздух — това е трудното.“

Боливия е специален случай. Тя играе домакинските си мачове в Ел Алто, на 4150 метра надморска височина. Трудно ще намерите известен футболист в Южна Америка, който да няма тежка история от мач там или в Ла Пас — на 3500 метра. „Нечовешко е да се играе при тези условия“, написа бразилският нападател Неймар в Instagram след равенство 0:0 в световна квалификация през 2017 г. Снимката към публикацията показваше него и съотборниците му с кислородни маски.

Мексико Сити не е на такова ниво. Все пак 2200 метра е приблизително същата надморска височина като най-високите ски курорти в Европа. И това също не е нещо незначително.

„Няколко научни статии, публикувани от австралийски учени, показаха измерим спад в представянето на професионални колоездачи дори на 800 метра“, казва Бийо. Онези спадове от 30 и 50 процента в тичането с висока интензивност във футбола са били измерени на 1600 метра.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Данните подсказват, че вероятно трябва да очакваме мачовете в Мексико Сити да бъдат малко по-бавни, малко по-малко интензивни от тези, които се играят на морското равнище. Тук обаче има нюанси. Един от тях е свързан с местоположението на тренировъчните лагери. Националният отбор на Мексико ще бъде базиран в своя Център за високи спортни постижения в Мексико Сити. Играчите ще имат време да се адаптират към условията и, тъй като и трите им мача в групата са на височина, няма да им се налага да слизат по-ниско преди елиминационните кръгове. Това може да бъде голямо предимство; когато става дума за аклиматизация, колкото повече — толкова по-добре. „Колкото по-дълго е излагането предварително, толкова по-добре“, казва Бийо.

Има само още един мач от груповата фаза в Мексико Сити: Колумбия срещу Узбекистан. След това Колумбия отива в Гуадалахара за следващия си мач. Това може да повлияе на плановете им. Предтурнирна подготовка на височина може да им даде предимство срещу отбор, който е избрал да не използва такава стратегия. Тези разлики могат отново да излязат на преден план и в елиминациите: ако Мексико и Англия спечелят групите си и преминат през 1/16-финалите, те ще се срещнат в Мексико Сити на 5 юли.

Отборите, които са базирани на морското равнище, ще трябва да бъдат добре организирани. Има известни истории за южноамерикански отбори, които тренират на височина две седмици преди мачове — Аржентина веднъж избра два напълно различни състава за два бързи мача у дома и навън срещу Боливия — но това няма да бъде приложимо в контекста на турнир. Освен това, казва Бийо, отборите не могат да използват преки пътища.

Стадион “Гуадалахара” - мястото, където мексиканската страст среща световния футбол

„Когато започнах да работя върху хипоксията в колективните спортове, някои отбори се опитваха да минат "под радара" на височината“, казва той. „Опитваха се да се промъкнат — да бъдат на височина 24 часа, да изиграят мача и да се върнат обратно. Имаше вярване, че ако не прекараш твърде много време на височина, не даваш на тялото достатъчно време да десатурира и няма да пострадаш от това. Това е напълно погрешно. Знаем, че веднага щом започнеш да дишаш газ, който е хипоксичен на височина, ще настъпи десатурация. Физиологичните ефекти се появяват незабавно.“

В идеален сценарий, казва той, пет до седем дни биха били оптималният период за Мексико Сити и Гуадалахара. Ако програмата е твърде натоварена за това, има някои алтернативни мерки: играчите могат да спят в специални палатки, които симулират условия на височина, или да правят бегови тренировки с хипоксични маски. Очаквайте някои любопитни снимки от тренировъчните бази следващото лято.

След мач ще трябва да се обърне специално внимание на хидратацията — на височина се дехидратираш по-бързо, защото въздухът е по-сух — и на съня. Също и на правилното хранене. „След това е нужно време, за да се върнат тези процеси към това, което бихме очаквали на морското равнище“, казва Бийо. „Обикновено усвояването на глюкоза е по-важно. Мускулният гликоген също. Ще са нужни специално насочени хранения или диети, за да се гарантира, че играчите се възстановяват малко по-бързо.“

Стадион "Ацтека", Мексико Сити – Легендарният храм на футбола, свидетел на безсмъртни истории

Така стигаме до още нещо, за което трябва да се мисли: възможността мачът след този на височина да се окаже истинското предизвикателство. Като добавим и изследванията, които показват, че играчи, израснали на хиляди метри надморска височина, може да имат някои скрити физиологични предимства — „генетичните адаптации, които идват от поколение след поколение живот на височина“, както казва Бийо — получаваме изключително сложен набор от фактори. И все пак има сравнително просто основно послание преди Мондиала: отборите трябва да мислят за тези неща и поне да се опитат да ограничат негативните ефекти.

„Ако има време, много по-добре е да се адаптираш към височината“, казва Бийо. „Като треньор или кондиционен специалист определено бих се опитал да направя нещо по въпроса, да се опитам да аклиматизирам играчите. В противен случай мога да ви гарантирам, че ще има последствия.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages