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Андрю Робъртсън ще играе на Световното и за Диого Жота

  • 9 юни 2026 | 13:15
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Капитанът на националния отбор на Шотландия Андрю Робъртсън заяви, че ще играе на Световното първенство и за бившия си съотборник в Ливърпул Диого Жота, след като получи писмо от вдовицата на покойния португалски нападател дни преди началото на турнира.

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След като Шотландия си осигури участие на Световното през ноември, Робъртсън призна как мислите му веднага са се насочили към Жота, който загина на 28-годишна възраст при автомобилна катастрофа през юли миналата година. А в понеделник лидерът на „гайдарите“ сподели съобщение от Руте Кардосо като част от рубриката на ФИФА „Писма, които обединяват“.

Диого често говореше за теб, за приятелството, което сте изградили, за битките, които сте водили заедно, за предизвикателствата, за смеха, за разговорите за футбол и за мечтите. Мондиалът беше една от тези мечти. Мечта, която двамата подхранвахте рамо до рамо със същата страст, с която излизахте на терена. Когато чух думите ти и разбрах какво си почувствал в онзи ден, когато Шотландия се класира за Световното първенство след толкова години чакане, осъзнах, че Диого никога не е напускал наистина терена“. С реализацията на този миг и осигуряването на мястото ви на Световното първенство, вие няма да отидете сами: ще вземете и неговата мечта със себе си“, пише вдовицата на Жота.

След като прочете писмото на жената, Робъртсън каза, че първата му мисъл – когато изведе Шотландия на терена в първата среща, ще бъде именно за Жота. „Не играя само за себе си, играя и за двама ни“, добави той.

Шотландия започва участието си в група "С" срещу Хаити в Бостън на 13 юни, след което ще се изправи срещу Мароко и Бразилия. Това е първо завръщане на шотландците на най-голямата футболна сцена след 28 години чакане.

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Снимки: Gettyimages

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