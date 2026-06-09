Андрю Робъртсън ще играе на Световното и за Диого Жота

Капитанът на националния отбор на Шотландия Андрю Робъртсън заяви, че ще играе на Световното първенство и за бившия си съотборник в Ливърпул Диого Жота, след като получи писмо от вдовицата на покойния португалски нападател дни преди началото на турнира.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

След като Шотландия си осигури участие на Световното през ноември, Робъртсън призна как мислите му веднага са се насочили към Жота, който загина на 28-годишна възраст при автомобилна катастрофа през юли миналата година. А в понеделник лидерът на „гайдарите“ сподели съобщение от Руте Кардосо като част от рубриката на ФИФА „Писма, които обединяват“.

'I couldn't get my mate Diogo Jota out of my head today' ❤️



Andy Robertson on what it means to qualify for the World Cup ⤵️#BBCFootball pic.twitter.com/ngJ2TV7LLj — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) November 18, 2025

„Диого често говореше за теб, за приятелството, което сте изградили, за битките, които сте водили заедно, за предизвикателствата, за смеха, за разговорите за футбол и за мечтите. Мондиалът беше една от тези мечти. Мечта, която двамата подхранвахте рамо до рамо със същата страст, с която излизахте на терена. Когато чух думите ти и разбрах какво си почувствал в онзи ден, когато Шотландия се класира за Световното първенство след толкова години чакане, осъзнах, че Диого никога не е напускал наистина терена“. С реализацията на този миг и осигуряването на мястото ви на Световното първенство, вие няма да отидете сами: ще вземете и неговата мечта със себе си“, пише вдовицата на Жота.

Diogo Jota's wife, Rute Cardoso, has written a letter to Scotland captain Andy Robertson ahead of the World Cup.



She thanks Robertson for his friendship, and for preserving Diogo's memory. Robertson adds he'll have Jota at the forefront of his mind.🙏 pic.twitter.com/h5KsfPyCCx — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 8, 2026

След като прочете писмото на жената, Робъртсън каза, че първата му мисъл – когато изведе Шотландия на терена в първата среща, ще бъде именно за Жота. „Не играя само за себе си, играя и за двама ни“, добави той.

🇵🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿The wife of Diogo Jota, Rute Cardoso, has written a letter to Andy Robertson as part of FIFA’s ‘Letters that Unite’ feature ahead of the World Cup.



✍️ "Andy I’m writing to you with a heart full of longing, gratitude and above all pride. Diogo often SPOKE OF YOU, of the… pic.twitter.com/mA3TBPqyOm — Olt Sports (@oltsport_) June 8, 2026

Шотландия започва участието си в група "С" срещу Хаити в Бостън на 13 юни, след което ще се изправи срещу Мароко и Бразилия. Това е първо завръщане на шотландците на най-голямата футболна сцена след 28 години чакане.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages