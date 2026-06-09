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Стадион "Хюстън" – Арена, създадена за големи битки и големи победи

  • 9 юни 2026 | 13:46
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Този стадион в Хюстън, Тексас, побира 72 000 души и е дом на Хюстън Тексанс. NRG Stadium беше първото съоръжение в NFL с напълно подвижен покрив, което позволява мачовете да се провеждат в контролирана среда. Град Хюстън е световен център на енергетиката и космическите изследвания (НАСА), което ще придаде уникален дух на мачовете тук. Стадионът е домакин на най-голямото родео в света всяка година. Тук ще се изиграят седем мача от турнира.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

МАЧОВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:

14 юни: Германия – Кюрасао

17 юни: Португалия – ДР Конго

20 юни: Нидерландия – Швеция

23 юни: Португалия – Узбекистан

26 юни: Кабо Верде – Саудитска Арабия

29 юни: 1/16-финал

4 юли: 1/8-финал

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