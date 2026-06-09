Стадион "Хюстън" – Арена, създадена за големи битки и големи победи

Този стадион в Хюстън, Тексас, побира 72 000 души и е дом на Хюстън Тексанс. NRG Stadium беше първото съоръжение в NFL с напълно подвижен покрив, което позволява мачовете да се провеждат в контролирана среда. Град Хюстън е световен център на енергетиката и космическите изследвания (НАСА), което ще придаде уникален дух на мачовете тук. Стадионът е домакин на най-голямото родео в света всяка година. Тук ще се изиграят седем мача от турнира.

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МАЧОВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:

14 юни: Германия – Кюрасао

17 юни: Португалия – ДР Конго

20 юни: Нидерландия – Швеция

23 юни: Португалия – Узбекистан

26 юни: Кабо Верде – Саудитска Арабия

29 юни: 1/16-финал

4 юли: 1/8-финал

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