Стадион "Хюстън" – Арена, създадена за големи битки и големи победи

Този стадион в Хюстън, Тексас, побира 72 000 души и е дом на Хюстън Тексанс. NRG Stadium беше първото съоръжение в NFL с напълно подвижен покрив, което позволява мачовете да се провеждат в контролирана среда. Град Хюстън е световен център на енергетиката и космическите изследвания (НАСА), което ще придаде уникален дух на мачовете тук. Стадионът е домакин на най-голямото родео в света всяка година. Тук ще се изиграят седем мача от турнира.
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
МАЧОВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:
14 юни: Германия – Кюрасао
17 юни: Португалия – ДР Конго
20 юни: Нидерландия – Швеция
23 юни: Португалия – Узбекистан
26 юни: Кабо Верде – Саудитска Арабия
29 юни: 1/16-финал
4 юли: 1/8-финал