И Асеновец продължава за Купата на България

Асеновец (Асеновград) победи с 4:2 Калояново в първи мач от предварителните квалификации в турнира за Купата на България. Ерай Карадайъ, Никола Лалев, Каан Али и Иван Ангелов се разписаха за победителите.
Карадайъ изведе домакините напред в резултата, Калояново изравни, след това резултатът стана 4:1 и накрая съперникът реализира второто си попадение.
Старши треньорът Джунейт Яшар разчита на сплав от някои от опитните футболисти, играли за тима и през миналия сезон, както и на момчета от школата.
Следващият противник на Асеновец ще бъде Спартак (Пловдив), който продължи напред след служебна победа срещу ФК Раковски.