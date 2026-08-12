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  3. И Асеновец продължава за Купата на България

И Асеновец продължава за Купата на България

  • 12 авг 2026 | 22:46
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И Асеновец продължава за Купата на България

Асеновец (Асеновград) победи с 4:2 Калояново в първи мач от предварителните квалификации в турнира за Купата на България. Ерай Карадайъ, Никола Лалев, Каан Али и Иван Ангелов се разписаха за победителите.

Карадайъ изведе домакините напред в резултата, Калояново изравни, след това резултатът стана 4:1 и накрая съперникът реализира второто си попадение.

Старши треньорът Джунейт Яшар разчита на сплав от някои от опитните футболисти, играли за тима и през миналия сезон, както и на момчета от школата.

Следващият противник на Асеновец ще бъде Спартак (Пловдив), който продължи напред след служебна победа срещу ФК Раковски.

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