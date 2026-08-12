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Краев и Апоел си гарантираха битки с Аталанта за влизане в основната фаза на ЛК

  • 12 авг 2026 | 21:07
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Краев и Апоел си гарантираха битки с Аталанта за влизане в основната фаза на ЛК

Българинът Андриан Краев изигра цял мач при загубата на клубния си Апоел (Тел Авив) с 1:2 в срещата от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите. Въпреки поражението израелците се класираха за плейофите на третия турнир от йерархията на УЕФА, тъй като в първия мач те спечелиха с 2:0 и прогресираха с успех в общия резултат с 3:2.

Гостите до голяма степен си гарантираха продължаването още през първото полувреме, тъй като в 23-тата минута Став Туриел откри резултата и даде обща преднина от три гола за своите. Чак в 83-тата минута Иля Шкурин съумя да изравни за домакините от Полша, а в края на редовното време те получиха правото да изпълнят дузпа. Така в 90-ата минута Аркадиуш Йедрих осъществи пълен обрат за поляците, но това не бе достатъчно, а Краев и компания ликуваха.

В спор за място сред участниците в основната фаза на турнира Апоел ще спори с италианския гранд Аталанта, който през миналия сезон игра в Шампионската лига, а през 2024 г. спечели Лига Европа.

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