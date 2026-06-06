Стана ясно с кой номер ще играе Давид Кусо в Левски

Левски представи официално второто си ново попълнение. „Сините“ подписаха договор с фланговия футболист Давид Кусо, чийто контракт е до лятото на 2029 година.

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Анголския играч избра култов за „синя“ България номер, с който ще играе. Той ще носи фланелката с №27. Както е известно, номерът символизира най-паметната за феновете на Левски победа – със 7:2 над ЦСКА. Освен това, със същия номер игра и един от най-големите любимци на „сините“ привърженици – Димитър Иванков.

„Добър избор за номер“, написаха от Левски.

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