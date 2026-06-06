Давид Кусо отговори на куп въпроси пред клубната телевизия

Новото попълнение на Левски Давид Кусо отговори на въпроси, зададени от новия му клуб.

Ето какво отговори той:



- Кой е любимият ти клуб?

- Левски.

- Кой е бил футболният ти идол?

- Лионел Меси.

- Кой е най-добрият футболист в света в момента?

- Дезире Дуе.

- Кое е твоето най-силно качество като футболист?

- Бързината.

- На кой стадион мечтаеш да изграеш?

- "Георги Аспарухов"

- Кой ще стане Световен шампион?

- Франция.

- Имаш ли специален ритуал преди да излезеш на терена?

- Моля се.

- Коя е любимата ти храна?

- Анголско ястие.

- Нетфликс или Плейстейшън?

- Плейстейшън.

- Каква музика обичаш да слушаш?

- Темс.

- Какво щеше да работиш, ако не беше футболист?

- Геймър.

- Опиши ни с няколко думи Рейналдо.

- Забавен, непредсказуем и талантлив.

- Разкажи ни забавна случка с него.

- Не позволявайте да пуска музика в съблекалнята. Музиката е ужасна.



Снимка: levski.bg

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