Давид Кусо отговори на куп въпроси пред клубната телевизия

Новото попълнение на Левски Давид Кусо отговори на въпроси, зададени от новия му клуб.
Ето какво отговори той:
- Кой е любимият ти клуб?
- Левски.
- Кой е бил футболният ти идол?
- Лионел Меси.
- Кой е най-добрият футболист в света в момента?
- Дезире Дуе.
- Кое е твоето най-силно качество като футболист?
- Бързината.
- На кой стадион мечтаеш да изграеш?
- "Георги Аспарухов"
- Кой ще стане Световен шампион?
- Франция.
- Имаш ли специален ритуал преди да излезеш на терена?
- Моля се.
- Коя е любимата ти храна?
- Анголско ястие.
- Нетфликс или Плейстейшън?
- Плейстейшън.
- Каква музика обичаш да слушаш?
- Темс.
- Какво щеше да работиш, ако не беше футболист?
- Геймър.
- Опиши ни с няколко думи Рейналдо.
- Забавен, непредсказуем и талантлив.
- Разкажи ни забавна случка с него.
- Не позволявайте да пуска музика в съблекалнята. Музиката е ужасна.
Снимка: levski.bg