Новите на левия фланг на Левски: Какво носят Рейналдо и Давид Кусо

Левски загатна за сериозна лятна селекция, привличайки две от основните офанзивни фигури на португалския Шавеш - бразилското крило Рейналдо и анголския краен бранител Давид Кусо. Двамата прекараха успешен съвместен сезон в Сегунда лига, където си партнираха изключително успешно по левия фланг на тима. Скаутски доклади от платформата Wyscout разкриват качествата, силните страни и профила на новите попълнения, които обещават да превърнат лявата зона на "сините" в оръжие в efbet лига през новия сезон.

25-годишният бразилец Рейналдо изигра ключова роля за Шавеш през изминалата кампания, записвайки 2672 минути в 30 мача, като е бил част от стартовия състав в 29 от случаите. Той е типично крило, което комбинира острота в атака с висока ефективност в дефанзивен план. Данните на Wyscout показват, че Рейналдо е отбелязал 6 гола при очаквани 7.05 xG и е направил 3 асистенции при 3.64 xA. Бразилецът се отличава с висок обем на ключови пасове - той записва средно по 1.35 асистенции за удар на 90 минути, което го нарежда на 20-о място сред офанзивните футболисти в лигата. Освен това той доставя средно по 1.95 паса в наказателното поле на мач с висока точност от 53.45%.

Интересен детайл в профила на Рейналдо е неговата специфика в завършващата фаза. Анализът показва сериозен дебаланс между ударите му в наказателното поле и тези извън него. В пеналтерията той е отправил 43 удара (4.46 xG), но е реализирал само 1 гол. В същото време бразилецът притежава мощен шут от разстояние - извън наказателното поле той има 3 гола от 21 удара при едва 1.07 xG. Другият огромен плюс за тактиката на Левски е представянето му при преса. Рейналдо има общо 49 отнети топки във финалната третина.

Официално: Левски представи втори нов футболист

22-годишният анголец Давид Кусо записва 1927 минути в 28 мача (21 като титуляр) през изминалия сезон и се превръща в най-резултатния краен бранител в Сегунда лига със своите 5 гола (при едва 1.77 xG) от 20 отправени удара. Кусо притежава сериозна физическа мощ и дефанзивна стабилност, печелейки 55.26% от своите 5.32 дефанзивни единоборства на 90 минути. Истинската му сила обаче е в офанзивния принос. Той заема 5-о място в лигата по офанзивни единоборства на мач (8.87 с 51.58% успеваемост) и 6-о място по брой дрибли (3.36 на 90 минути с 55.56% успеваемост), което го прави изключително труден за спиране при неговите включвания.

Неговите показатели за асистенции също потвърждават офанзивния му капацитет - 3 асистенции при 3.27 xA и средно 1.26 ключови паса на мач, което го нарежда на 10-о място в лигата по този показател. Важно оръжие за Левски ще бъдат неговите центрирания: той прави средно по 2.52 на мач, а точността им е 40.74%. Това му носи 45-о място по брой, но е сред най-добрите в първенството по прецизност. В дефанзивен план анголецът допринася с общо 116 отнемания, разпределени по целия терен - 45 в собствената третина, 43 в центъра и 28 в предни позиции.

Стана ясно с кой номер ще играе Давид Кусо в Левски

Големият коз за Хулио Веласкес и неговия щаб е фактът, че Рейналдо и Давид Кусо имат изграден синхрон на терена. Играейки един зад друг в Шавеш, те често сменят позициите си, Рейналдо влиза навътре, докато анголецът го дублира на фланга. Данните от Wyscout директно потвърждават тази силна връзка: Рейналдо е доставил 2 директни ключови паса към Кусо с много висока стойност на очакваните асистенции (0.72 xA). Една от тези ситуации завършва с директна голова асистенция за бразилеца и попадение за анголския защитник.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google