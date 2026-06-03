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От Манчестър Юнайтед следят ситуацията около бранител на Ювентус

  • 3 юни 2026 | 13:01
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От Манчестър Юнайтед следят ситуацията около бранител на Ювентус

От Манчестър Юнайтед следят изкъсо ситуацията около Пиер Калюлю от Ювентус, твърди “Кориере дело Спорт”. Футболистът направи стабилен сезон с екипа на “бианконерите” и взе участие в 49 двубоя, в които вкара два гола и добави седем асистенции. Централният защитник има контракт до 2029 година, но двете страни имат сериозни разминавания в опитите на “старата госпожа” да поднови настоящото споразумение на футболиста. От “Алианц Стейдиъм” направиха разочароваща кампания и в крайна сметка пропуснаха възможността да се класират в зона Шампионска лига, което усложнява финансовата ситуация, а местните медии твърдят, че всички играчи в момента могат да бъдат продадени при добра оферта, като единственият недосегаем е Кенан Йълдъз.

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От Манчестър Юнайтед са впечатлени от изявите на Калюлю и възможността да играе и отдясно на защитата, ако е необходимо. “Червените дяволи” разполагат с добра дълбочина в центъра на отбрана, но биха обмислили оферта по-късно през лятото, в зависимост от развитието с останалите им цели. Шефовете на “Олд Трафорд” са притеснени от продължаващите неспирни физически проблеми на играчи като Матайс де Лихт, Лисандро Мартинес, както и напредващата възраст на Хари Магуайър, който вече е на 33 години и едва ли би могъл да играе по три мача на седмица. Майкъл Карик не показа особена вяра в направилия противоречив втори сезон Лени Йоро, който често оставаше на скамейката при новия мениджър на тима.

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Снимки: Gettyimages

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