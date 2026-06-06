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  3. Мишо Александров: Благодаря, Бургас! Заслужавате истински футбол

Мишо Александров: Благодаря, Бургас! Заслужавате истински футбол

  • 6 юни 2026 | 20:28
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Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров бе един от участниците в днешния "Мач на надеждата", който бе организиран от Стилиян Петров и се игра пред 13 000 зрители в Бургас.

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас
В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

“Емоцията за всички нас е страхотна, тъй като не сме далеч от футбола, но сме далеч от футболния терен. Липсва ни със сигурност. Дойдохме за една страхотна кауза, за един страхотен човек, който за пореден път показа, че е с голямо сърце и ще помогне на много хора.

Очаквах толкова много хора. Българинът е състрадателен и помага в нужда. Благодаря, че град Бургас се отзова на тази страхотна кауза. Бургас заслужава да има истински футбол. Надявам се скоро футболът в Бургас да се възроди, както беше преди", пожела Александров.

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