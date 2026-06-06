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Стилиян Петров със специален подарък за Илияна Йотова

  • 6 юни 2026 | 17:28
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Стилиян Петров направи специален подарък на президента на Република България Илияна Йотова преди началото на "Мача на Надеждата" в Бургас. Той ѝ подари фланелка с №19 на гърба, подписана лично от него.

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"Идвам да подкрепя лично тази кауза. За първи път виждам Стилиян Петров на живо. Гледала съм го само във футболни мачове. Следя кариерата му през цялото време. Тази инициатива е не само благотворителна. Тя показва нещо друго, което е изключително важно. Казва на всички онези в България, които непрекъснато се вайкат колко сме разделени и колко се мразим помежду си. Нека да дойдат и да видят този пълен стадион. Как можем да се обединим около кауза, как може да бъдем солидарни. Не само към хората, които имат нужда от това, а към всички", заяви президентът Илияна Йотова.

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