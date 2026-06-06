Стилиян Петров: Когато България е единна, е силна!

Дългогодишният капитан на националния ни отбор Стилиян Петров направи кратко обръщение към феновете след благотворителния "Мач на Надеждата". Рекордьорът по мачове с фланелката на "лъвовете" благодари за подкрепата на всички хора, които днес показаха, че когато България е единна, е силна.

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"Бургас, прекарах няколко невероятни дни тук. Тази вечер всички вие сте героите. Аз и моето семейство получихме подкрепа от вас преди няколко години, а днес всички вие вдъхнахте доверие и показахте, че когато България е единна, е силна. Тези, които се борят, имат хора зад тях. Благодаря на всички участващи. Бургас, обичаме ви! Благодаря ви много!", сподели Петров.

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