Веласкес: Браво за реакцията на отбора, важно е да видиш човек като Любо Пенев

Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след победата с 2:1 срещу Локомотив (София). Той похвали момчетата си за реакцията, дошла след гола на "железничарите".

"Труден противник, добре организиран отбор. Това предполагаше да ни затруднят. Много лошо влязохме в мача, много ни костваше. Първите 12-13 минути стояхме много зле на терена, но с течение на времето се подобри нашата игра. В крайна сметка момчетата разбраха какво се иска от тях и можехме да имаме преднина още на почивката. По възходяща линия се движехме. Началото на второто полувреме също не ми хареса, поправихме някои неща с течение на времето. Имахме шансове за гол, получихме обаче гол в нашата врата. Искам да давам висока оценка на играчите за начина, по който успяха да реагират.

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Показахме зрялост, вяра в нашите възможности. Показахме добри неща. В края на седмицата говорих колко е трудно да спечелиш. Само два отбора има пълен актив от точки през уикенда. Когато играеш като гост срещу много добре организиран противник, не е лесно. Давам висока оценка на реакцията на отбора - да останат стабилни и да направят възможно да си тръгнем с победата. Тези победи се отразяват много добре на колектива. Огромно значение имат за колектива, карат да се чувстваш горд - ние сме семейство, сплотени. Какъв Левски да очаквате в Румъния? Сега трябва да се възстановим.

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Изключително труден мач ни очаква. Да видим дали ще съумеем да изиграем добър мач и да го спечелим. Участниците в този спорт са футболистите на терена. Не се изправят треньорите, а отбор срещу отбор.

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Не е важно да се изправиш срещу треньор, независимо как се казва. Беше важно да видя такъв човек, с такъв дух. Един човек, който успява да се възстанови въпреки всичко, това може само да служи за пример - как трябва да се държиш, когато е трудно в живота. Искам да отбележа, че теренът беше в много добро състояние, поляха ги преди мача, а това вдига нивото на първенството. Този род неща. Един човек, който ми показа невероятно уважение в тунела преди мача, това са ценностите. Това е най-важното, човешките качества", каза испанският специалист.

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